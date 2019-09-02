Работодатели в Тюмени смогут узнать о волонтерском опыте соискателя

Тюменцы поддержали появление новой графы в резюме при устройстве на работу: там можно будет рассказать о добровольческом статусе и волонтерских проектах.

С 2020 года в России систему "Добровольцы России" интегрируют с порталом "Работа в России", благодаря чему у пользователей появится возможность сообщать работодателю о своем волонтерском опыте и указывать участие в добровольческих проектах. Новшество уже оценили в Тюмени.

"Работодатель от этого только выигрывает. Ведь человек, который реализует свои проекты и участвует в общественной деятельности, социально активен. По этим показателям можно оценить личностные качества работника, ведь регулярная волонтерская деятельность говорит о том, что человек имеет опыт взаимодействия с людьми. Он как минимум неравнодушен к тому, что происходит вокруг", - прокомментировала руководитель Центра развития добровольческого движения Тюмени Наталья Ниязова.

По мнению специалистов рекрутинговых компаний, волонтерский опыт соискателя никак не скажется на его заработной плате. Но он говорит о потенциальной готовности кандидата поддержать социальные инициативы работодателя и об ответственной жизненной позиции, что может послужить преимуществом в определенных ситуациях, пишет "Тюменская область сегодня".