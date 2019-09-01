Проекты тюменцев получили высокую оценку на фестивале "Таврида-АРТ"

Фото из группы "Добровольческое движение | Тюменская область" ВКонтакте

Шесть проектов из Тюменской области стали обладателями гранта первого фестиваля творческих сообществ в России "Таврида – АРТ", который завершился в Крыму в конце августа. Авторы получат поддержку в размере от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Тюменец Даниил Грамотин представил культурно-образовательный проект By Foreigners. Его смысл в том, что 30 иностранных студентов с русскоговорящими наставниками будут жить в молодых семьях различных народов нашей страны. Они познакомятся с особенностями жизни и быта, переосмыслят сложившиеся шаблоны и стереотипы о российской действительности. По окончании программы будут созданы видеоролики "Россия глазами иностранца". На реализацию проекта выделили грант в размере 1 млн рублей.

Константин Шведов сможет направить 500 тыс. рублей на создание документальной трилогии "Театр. Только по любви". В картине отразится "генеалогическое древо" театров Тюменской области, благодаря чему опыт тюменского регионального театра смогут перенять и другие субъекты РФ.

Иван Расторгуев получил грант на сумму 700 тысяч рублей на создание мобильной игры для повышения цифровой и финансовой грамотности детей и подростков. Приложение будет работать во "ВКонтакте", а играть в него можно будет и с телефона, и с компьютера.

Наталья Елисеева из Ишима выиграла 300 тыс. рублей на гастрономический фестиваль "Золотой карась". Артур Голубев будет развивать в регионе инклюзивную школу юмора, его поддержали грантов в размере 500 тыс. рублей, а Варвара Хлюстина откроет танцевальную образовательную площадку "Контекст" благодаря поддержке в 300 тыс. рублей, пишет "Мой портал".

Фестиваль "Таврида - АРТ" - один из ключевых пунктов реализации национального проекта "Образование". В этом году он объединил 4 тыс. 500 молодых деятелей искусства и 40 тыс. зрителей. Тюменскую область представили 43 человека.