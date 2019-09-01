Тюменские школьники пообщались с разработчиком коллайдера

Ученики областной ФМШ перед началом учебного года посещают "Стартовую школу", где знакомятся с новичками и начинают погружение в науку и учёбу. Уроки проводят в не стандартном формате, в том числе проходят встречи с известными учеными.

TED-лекцию для ребят провел разработчик коллайдера - директор центра ускорительной физики (Научная лаборатория имени Энрико Ферми - FermiLab, Чикаго, США), лауреат премии Nishikawa Prize – 2019, профессор Владимир Шильцев.

Именитый физик рассказал об удивительных экспериментах, которые подтвердили открытия Михаила Ломоносова и Альберта Эйнштейна, в красках описал первые атто- и иокто секунды существования Вселенной.

Владимир Шильцев пожелал ученикам и педагогам ФМШ успехов на тернистом научном поприще, пишет "АиФ в Западной Сибири".