Тюменский район привлекает инвесторов

Фото пресс-службы главы Тюменского района

Почти 1,5 тыс. рабочих мест было создано в Тюменском районе за три года благодаря реализации 44 инвестиционных проектов. Залогом высокой инвестиционной привлекательности района стали индустриальные парки "Боровский" и "Богандинский", первый из которых уже заполнен резидентами на 100%.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, в 2019 году на стадии реализации находятся 16 инвестпроектов. Объем инвестиций в общем составляет более 2 млрд рублей, благодаря им появится около 500 дополнительных рабочих мест.

В рамках выездного заседания Общественной палаты Тюменского района, которое состоялось в Салаирке, прошел осмотр объектов принимающей территории. Члены палаты положительно оценили дорожные работы, благоустройство дворовых территорий, капремонт многоквартирных домов в селе.

Начальник районного управления образования Ольга Буторина доложила о реализации программы "Здоровое поколение 4+". В областном научно-исследовательском проекте "Регион здоровья", пропагандирующем закаливание, участвуют Винзилинский детский сад "Малышок", Богандинская школа № 1 и детско-юношеская спортшкола № 2 Тюменского района. Положительную динамику отметили как участники проекта, так и эксперты-медики: улучшилось общее самочувствие детей, снизился уровень заболеваемости, повысилась работоспособность. В новом учебном году число участников проекта возрастет.