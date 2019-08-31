В Тюменском районе пройдет День молодежного самоуправления

Более 500 молодых людей примут участие в Дне молодежного самоуправления, который пройдет в Тюменском районе 3 сентября. Они возьмут на себя роли главы района, его заместителей, руководителей структурных подразделений администрации и даже главного врача областной клинической больницы №19.

Как рассказали в пресс-службе главы районной администрации, после торжественной церемонии передачи полномочий дублеры вместе с "отставными" на этот день руководителями будут работать на местах, проводить аппаратные совещания, вникать в решение важных вопросов. Ребята обсудят важные темы построения деловых отношений, формирование эффективной команды, поговорят о лидерстве, проедут по району с рабочими поездками.

В этом году районный день молодежного самоуправления пройдет уже в шестой раз. У каждого из них была своя тематика, в 2019 он посвящен организации антитеррористической безопасности в муниципальном районе.

В прошлом году, как итог работы по развитию активности молодых жителей района, была создана Молодежная администрация. Ее задача - наладить более активное и эффективное взаимодействие с молодежью Тюменского района и привлечь ее к решению общих вопросов.