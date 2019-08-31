В Тюменской области растет индекс промышленного производства

Индекс промышленного производства в Тюменской области составил 100,5% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшие подъемы зафиксированы в марте (106%), июне (104,1%) и июле (108,2%) по сравнению с предшествующими месяцами, сообщает Тюменьстат.

За семь месяцев выросло производство пищевых продуктов (индекс здесь и далее - 105,3%), готовых металлических изделий (127,1%), текстильных изделий (103,2%), электрического оборудования (107,6%), металлургическое производство (103,7%), бумаги и бумажных изделий (103,0%) и др.

Снизился индекс у добычи полезных ископаемых (98,5%), производства напитков (93,9%), одежды (99,8%), обработки древесины (89,1%), полиграфической и копировальной деятельности (86,0%).

Если говорить об абсолютных цифрах, то за семь месяцев 2019 года добыто 7,2 млн тонн нефти; произведено 29 429 тонны мяса и субпродуктов птицы; 7 927 тонны колбасных изделий; 91 090 тонны молока; 53 082 тонны хлеба и хлебобулочных изделий; 11 423 тонны кондитерских изделий. Изготовлено мебели на 528 975 тысяч рублей.