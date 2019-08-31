Тюменские врачи спасли трехлетнего ребенка

Врачи тюменской скорой спасли трехлетнюю малышку, отравившуюся таблетками. Сотрудники скорой помощи провели зондовое промывание желудка, противошоковую терапию. В течение получаса они боролись за жизнь девочки, пишет пресс-служба станции скорой помощи.

"Все это время мать девочки повторяла, не отходя от нас: "Спасите, спасите мою дочь!". Еще и бабушка девочки, сильно переволновавшись, упала в коридоре в обморок. Но, несмотря на панику, родственники откликались на наши просьбы, помогали друг другу и нам", – вспоминает врач.

После стабилизации состояния пациентку транспортировали в областную клиническую больницу № 1. Своевременная квалифицированная помощь дала ощутимые результаты. В стационаре показатели гемодинамики значительно улучшились: ребенок стал реагировать на осмотр реаниматолога, повысился до нормы пульс. Спустя несколько дней девочку выписали домой. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, чувствует она себя удовлетворительно.

По словам медиков скорой помощи, передозировку у маленького ребенка может вызвать даже одна "взрослая" таблетка. Если ребенок перестал играть, стал тихим, сонливым, бледным, не реагирует на обращенную речь, то проверьте домашнюю аптечку. Даже если вы всего лишь заподозрили отравление лекарствами – срочно обращайтесь за медицинской помощью.

И, конечно, нельзя забывать: место аптечки должно быть недоступно для детей.