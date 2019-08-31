В Тюмени пройдет первый фестиваль экологичной жизни

Экофестиваль ZERO WASTE FEST TYUMEN 2019 пройдет в Тюмени 19 октября. Его организатором выступит добровольческое объединение "Круговорот".

"Zero waste" или "Ноль отходов" — это экологичный стиль жизни, набирающий всё большую популярность в мире. Его приверженцы в своем быту стараются создавать как можно меньше мусора, а всё же появляющийся отправлять на повторное использование или переработку, пишет "Вслух.ру".

На одной площадке соберутся талантливые мастера, известные лекторы, представители бизнеса, которые помогут разобраться во всех тонкостях экологичного образа жизни и получить мощный заряд вдохновения. Тюменцам расскажут, как обращаться с органическими отходами, как жить экологично молодой семье с ребенком, где и как обзавестись экомешочками и продуктами без упаковки.