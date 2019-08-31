Выставочный зал пользуется популярностью у жителей Тюмени

Фото АО "Тюменская ярмарка"

Более 60 тысяч человек посетили тюменский выставочный зал летом 2019 года. Наибольший ажиотаж вызвала школьная ярмарка, которая проходила в течение августа. А в сентябре зал готовится принять крупное бизнес-событие: 26-ую специализированную выставку "Нефть и газ".

Как сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области, в течение лета в выставочном зале были организованы три крупные выставки. Одна из них проходила впервые: это "ZOOроботы". Она собрала более восьми тысяч юных тюменцев, их родителей, а также гостей города.

Генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков рассказал, что одновременно проходила реконструкция самого выставочного зала. "Полностью заменили освещение экспозоны, отремонтировали входные группы и крыльцо", - отметил он.

Выставка "Нефть и газ" будет проходить в сентябре при поддержке правительства Тюменской области и Союза нефтегазопромышленников РФ. "Тюменская ярмарка" уже открыла электронную регистрацию посетителей на выставку, где будет представлено нефтегазовое оборудование, средства автоматизации, нефтепромысловое оборудование и многое другое. Выставочная экспозиция продемонстрирует перспективные разработки и новейшие технологии, которые характеризуют нефтегазовый потенциал современной России.