Тюменцев ждет месяц творчества

Серию творческих мастер-классов проведут в сентябре в Тюмени. В мультицентре "Моя территория" будут проходить мероприятия, на которых участники смогут узнать о существовании новых видов искусства, попробовать себя в этих направлениях. Первым событием станет арт-терапия.

5 сентября все желающие научатся при помощи рисования узнавать себя, концентрировать внимание и находиться в гармонии. Мастер-класс начнется в 18:30, вход свободный. Спикером выступит магистр психологии, ведущая тренингов Ксения Мазитова. По ее словам, арт-терапия — направление в психотерапии, основанное на применении искусства и творчества. Досуг эффективен для снятия стресса, борьбы с депрессией, фобиями, агрессией.

В рамках мероприятия участники освоят одну из методик арт-терапии, а именно рисование. Оно позволяет развить творческие способности и повысить самооценку, проработать подавленные мысли и чувства, сконцентрировать внимание на ощущениях и чувствах, пишет "Мегатюмень".

Регистрация проходит на сайте TMN-id во вкладке "Проекты".

"Осень — это время, когда мы сильнее чувствуем усталость от серой, дождливой погоды. Поэтому мы приглашаем всех желающих принять участие в наших встречах. Ведь именно творчески человек может разгрузиться после рабочего дня", - прокомментировала руководитель мультицентра Мария Федоренко.

Следующие события пройдут 12 и 19 сентября. На них участники будут рисовать на доске нитками, которые натянуты на гвозди, и учиться фигурной резке по овощам и фруктам. Итоговое мероприятие запланировано на 22 сентября.