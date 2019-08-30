День открытых дверей в СДЮСШ "Прибой" пройдет 1 сентября

Фото: СДЮСШ "Прибой"

ДЮСШ "Прибой" приглашает на День открытых дверей, который состоится 1 сентября с 10:00 до 16:00. Мальчишек и девчонок, а также их родителей будут ждать в трех спортивных комплексах:

– СК "Прибой" (пр. Борцов Октября, 2а, корпус 1),

– каток "Прибой" (пр. Борцов Октября, 2а, строение 1),

– СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а).

Высококвалифицированные тренеры – преподаватели расскажут о работе спортивных отделений школы, условиях приема и дополнительных услугах. Здесь же можно будет записаться на спортивные секции, в том числе бесплатные.