День открытых дверей в СДЮСШ "Прибой" пройдет 1 сентября

ДЮСШ "Прибой" приглашает на День открытых дверей, который состоится 1 сентября с 10:00 до 16:00. Мальчишек и девчонок, а также их родителей будут ждать в трех спортивных комплексах:
– СК "Прибой" (пр. Борцов Октября, 2а, корпус 1),
– каток "Прибой" (пр. Борцов Октября, 2а, строение 1),
– СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а).
Высококвалифицированные тренеры – преподаватели расскажут о работе спортивных отделений школы, условиях приема и дополнительных услугах. Здесь же можно будет записаться на спортивные секции, в том числе бесплатные.
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