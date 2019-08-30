Серебряные цепочки от Русской ювелирной сети разыгрывает "Афиша Тюмень"

Фото: Афиша Тюмень

Проект "Афиша Тюмень" дарит три серебряные цепочки своим подписчикам. Для того, чтобы получить их, достаточно выполнить несложные условия.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо быть подписчиком "Афиша Тюмень" в социальной сети Instagram, и сделать репост этого поста себе в сторис с отметкой, поставить лайк публикации и отметить в комментариях под постом розыгрыша, не повторяясь, трех друзей. Количество комментариев может быть любым. Чем больше комментариев, тем выше шансы на победу. Трех победителей определят 11 сентября среди выполнивших условия конкурса с помощью специального приложения.

Русская ювелирная сеть - это широчайший выбор обручальных колец на любой вкус – самый большой в Тюмени! Стильные решения для молодоженов, качество тончайшей работы в каждом изделии.

Внимание! Розыгрыш проходит среди жителей Тюмени, фейковые, пустые аккаунты и аккаунты-магазины не участвуют. ⠀

Розыгрыш проходит в рамках акции от Русской ювелирной сети: в магазинах "Золотая лавина" (ул. Республики, 46) и "Золотой перекресток" (ул. Мельникайте, 102) пара обручальных колец — от 5000 рублей! Акция на обручальные кольца действительна до 30 сентября 2019 года, предложение ограничено. Подробности спрашивайте в магазинах Русской ювелирной сети.