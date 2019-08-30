Тюменцев предупреждают, что клещи еще активны

Несмотря на установившуюся в регионе прохладную погоду, опасность укуса клеща еще остается. Примерно до середины октября, считают специалисты, пока не нагрянут первые морозы и клещ не впадет в спячку.

Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области и сейчас ведёт оперативный мониторинг эпидемиологической ситуации. По еженедельным данным обращаемость в медицинские организации укушенных клещами граждан не превышает среднемноголетних значений. Всем пострадавшим, не привитым против клещевого вирусного энцефалита, назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином.

Всего тюменцы с начала эпидсезона отнесли на анализ в лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" более 2250 клещей, которых "собрали" вместе с грибами и ягодами в лесу, городском парке или на дачном участке. К сожалению, среди них многие оказались переносчиками инфекций. В 38 из них обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, в 733 - возбудитель клещевого боррелиоза, в 66 - возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза человека, в 63 - возбудитель моноцитарного эрлихиоза.

Все это инфекционные болезни, опасные для человека, поэтому крайне важно в случае укуса клеща исследовать его на предмет заболеваний, а также обратиться к врачу. Получить медицинскую помощь можно в Тюменской областной инфекционной больнице (ул. Комсомольская, 54а; телефон 8 (3452) 508 – 258), приём здесь ведется круглосуточно. Жители Тюменской области могут получить помощь в больницах по месту жительства.

Напоминаем, что снятого клеща необходимо сохранить в увлажнённом водой бинте или плотно закрытом флаконе и доставить в лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" по адресу: ул. Холодильная, 57. Прием клещей осуществляется в корпусе №1: в рабочие дни с 8:00 до 15:00 - подъезд №4; в рабочие дни после 15:00 и до 20:00 - подъезд №2; в выходные и праздничные дни с 8:00 до 20:00 – подъезд №2. Результат исследования можно узнать на сайте ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" в разделе "Лабораторное исследование клещей". Стоимость исследования клеща методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на клещевой энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз и анаплазмоз составляет 1120 рублей.

Более подробно о том, как обезопасить себя от укуса клеща, что делать, если настырное членистоногое всё-таки присосалось, и какие существуют профилактические меры против клещевых инфекций, МЕДИНФО 72 подробно рассказал в этой статье.