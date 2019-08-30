Понюхал – и получил ожог: растение, которое лучше не трогать

Всем нам хорошо известно растение, внешне напоминающее укроп, только гораздо большего размера – борщевик. Листья у него большие, как у лопуха, только они не овальные, а как бы рассечены на несколько лепестков. Цветы похожи на тысячелистник. Растет борщевик повсеместно в России. Особенно много его на юге – в Крыму и Краснодарском крае.

Не все знают, что растение, относящееся к семейству зонтичных, ядовитое. Наибольшую опасность борщевик представляет собой в летнее время – июль и август.

Опасность его в том, что сок содержит вещество, из-за которого наша кожа теряет способность сопротивляться ультрафиолетовым лучам. В результате, даже просто потрогав борщевик, через несколько часов можно обнаружить на теле сильнейшие ожоги – с волдырями. Как будто кожа прикоснулась к раскаленному углю. Шрамы остаются на многие месяцы, годы и даже на всю жизнь.

В природе насчитывается более 70 видов борщевика, в нашем регионе чаще встречается два вида: борщевик сибирский и борщевик Сосновского. Самым опасным, приводящим к поражению кожи при контакте, является борщевик Сосновского. Этот вид был искусственно выведен в 1947 году и предназначался для корма животных. С годами свое прямое предназначение борщевик утратил, а его распространение продолжилось. Растет он в основном на пустырях, по обочинам дорог, на берегах водоемов, пробирается и на приусадебные участки. Борщевик имеет полый опушенный стебель, высота которого может достигать 3,5 метров. Диаметр зонтов, состоящих из мелких белых цветов, может быть до 70 см. Растет кучно, издает на расстоянии приятный пряный, сладковатый запах.

Чем же он опасен?

Довольно часто встречаются аллергические реакции на борщевик. Аллергия может быть вызвана запахом, пыльцой, соком растения. Сок, попадая на кожу, способен вызвать химический ожог от I до III степени тяжести. При этом солнце играет роль провоцирующего фактора. Сок растения содержит фурокумарины, повышающие восприимчивость кожи к солнечным лучам. Особенно это опасно для аллергиков. Но надо знать, что ожог соком борщевика может произойти и при пасмурной погоде и через одежду.

При контакте с кожей возникают покраснение (через несколько часов), отек, волдыри, пузыри с прозрачным содержимым (через 1–2 суток). Такое состояние длится, в среднем, неделю. Затем пузыри вскрываются, дно их эпителизируется и на месте контакта остается гиперпигментация (потемнение кожи), которая сохраняется нескольких месяцев. Ощущения после контакта с борщевиком проявляются чувством жжения, зуда, покалывания, болезненности, степень выраженности которых индивидуальна.

При вдыхании запаха или пыльцы борщевика в организме может произойти общая токсико-аллергическая реакция, которая может проявиться тошнотой, рвотой, головными болями, головокружением, кашлем, насморком, слабостью, вялостью, повышение температуры тела. Грозным осложнением является отек Квинке, признаками которого являются отек век, губ, языка, щек, першение в горле, осиплость голоса, затрудненное глотание и дыхание. Самое опасное состояние – отек гортани, который развивается стремительно и характеризуется беспокойством, одышкой, затрудненным вдохом, посинением лица, увеличением шейных вен. Такое состояние является опасным для жизни человека, поэтому необходимо при первых признаках обратиться за медицинской помощью.

Что нужно предпринять?

• Знать, как выглядит растение борщевик Сосновского, показать детям, рассказать им об его опасности.

• На природе (в лесу, поле, на даче) быть осмотрительнее, обходить растение стороной, не прикасаться, не срывать листья, не нюхать, иметь закрытую одежду из плотной ткани.

• При прополке использовать инструменты, перчатки, производить прополку в закрытой одежде из плотной ткани и лучше в пасмурную погоду. Следует избавляться от борщевика до начала цветения.

• После проведения работ вымыться с мылом, постирать одежду.

• Если контакт произошел: промыть место контакта водой (в домашних условиях проточной водой с мылом) или промокнуть влажной салфеткой. Подсушить и закрыть место контакта плотной тканью для того, чтобы не проникали лучи солнца.

• Нанести на места контакта противоожоговые средства (спрей "Пантенол", крем "Бепантен плюс", аэрозоль "Олазоль" и др).

• Исключить на несколько дней пребывание на солнце.

• При попадании сока борщевика в глаза промыть чистой водой и срочно обратиться к врачу офтальмологу.

• При наличии выраженной токсико-аллергической реакции: общие симптомы, распространенные очаги поражения, наличие пузырей, попадание сока на слизистые оболочки, обязательно обратиться к врачу.

• Содержимое пузырей следует откачать с помощью шприца, чтобы оно не растеклось и не попало на здоровые участки кожи. Место прокола обработать антисептиками (мирамистин, фукорцин, р-р бриллиантовой зелени, настойка йода и др.). В дальнейшем, если поверхность очага сухая, можно наносить на место ожога гормональные кремы/мази. Если место ожога мокнет – необходимо делать примочки (как правильно делать, лучше проконсультироваться с врачом).

• Отправляясь в лес, возьмите с собой аптечку с лекарственными препаратами для оказания первой помощи при аллергии (гормоны, антигистаминные препараты и пр.), особенно это необходимо иметь людям, предрасположенным к аллергическим реакциям. Помните, что в окружении много опасных и ядовитых растений и трава борщевик – одно из них.

Хорошо запомнив, как выглядит растение и, соблюдая меры предосторожности, можно полностью обезопасить себя. Если все же неприятность случилась, лучше не заниматься самолечением, а обратиться за квалифицированной помощью.