Кукольный спектакль покажут в тюменском музее "Дом Машарова"

Фото: ТМПО

Ремесленная интерактивно-выставочная площадка будет работать в музее "Дом Машарова" в ближайшие выходные. Гостей ожидают мастер-классы, лекция-сказка, квест, выставка и даже кукольный спектакль.

Жителей и гостей города приглашают познакомиться с многообразием тюменских промыслов и ремесел. Сделать это можно будет 31 августа и 1 сентября в музее "Дом Машарова". В старинном особняке в течение двух дней будут находиться талантливые тюменские мастера, они проведут для гостей мастер-классы по росписи игрушек и изготовлению народных кукол.

Одним из самых ярких событий станет кукольный спектакль от Студии кукол Сергея Ильина. Спектакль начнется 31 августа в 13:30.

Зрители увидят представления, которые разыгрываются при помощи перчаточных кукол. Театральная комическая кукла всегда была одной из любимых игрушек у малышей и у ребят постарше.

Дети познакомятся с Петрушкой и другими веселыми и общительными народными героями, которые обязательно поделятся своим отличным настроением. На этот раз маленьким зрителям покажут русские народные сказки, потешные шутки и веселые истории.

Вход для всех желающих свободный.

Подробности по телефону 46-13-10 или в группе: https://vk.com/tmpo72