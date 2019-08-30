"Русская компания" предлагает передовые решения в сфере связи и телекоммуникаций

Передовые телекоммуникационные услуги для бизнеса и домашнего пользования в Тюменской области предлагает "Русская компания", которая заняла лидирующие позиции на региональном рынке связи благодаря многолетнему опыту и инновационному подходу.

Компания начала свой путь в 1995 году с предоставления услуг классической телефонии. Уже в 1998 году благодаря "Русской компании" многие тюменцы получили доступ в Интернет. Сегодня провайдер предоставляет широкий спектр услуг по телефонии, высокоскоростному интернету и телевидению, проектирует и строит сети с использованием медных и волоконно-оптических линий связи. Приемлемая цена, высокая скорость интернета, отличное качество связи и сервиса, а также выгодные предложения ежедневно привлекают новых клиентов: как корпоративных, так и частных пользователей.

Для бизнеса "Русская компания" готова предложить ряд востребованных услуг, в числе которых доступ к сети Интернет по специальным тарифам, доступ к сети местной телефонной связи, организация многоуровневой виртуальной АТС и предоставление каналов связи. Кроме того, клиенты могут подключить услугу "Русфон" — телефонию по SIP-протоколу, которая позволяет передавать голосовые и видео-данные, переносить свой городской телефонный номер в другой город, не меняя нумерации, и имеет множество дополнительных возможностей и преимуществ.

Удобное решение для крупного бизнеса – услуга "Сolocation", которая заключается в размещении оборудования клиента на территории провайдера и подключении его к каналам связи с высокой пропускной способностью, что позволит сократить расходы на организацию канала связи от провайдера до клиента и обеспечит гарантии бесперебойной работы оборудования.

Провайдер в своей работе делает не только акцент на услугах для бизнеса, но и предлагает яркие возможности для физических лиц. Действуют привлекательные предложения для пользователей в зависимости от потребностей и запросов. Например, по акции "Дружные соседи" можно получить скидку до 25% на подключение частных домов к интернету, телевидению и телефонии по технологии PON. А жители многоквартирных домов до конца лета могут подключиться к Тарифу до 100 Мбит/с + 200 каналов и целый квартал платить за интернет и ТВ меньше 10 рублей в день.

Современные телекоммуникационные технологии вошли уже почти в каждый дом. "Русская компания" помогает тюменцам внедрять лучшие из них. Проверить техническую возможность подключения вашего дома или квартиры к Интернету, телевидению и телефонии можно на сайте провайдера.

Опыт и квалификация позволяет "Русской компании" уверенно смотреть в будущее, сформировавшаяся за годы работы уверенная позиция на рынке – еще один ключ к успеху. Создана обширная база постоянных клиентов, которые ценят качество и индивидуальный подход. Среди постоянных крупных клиентов "Русской компании" - банки, нефтяные компании, крупные предприятия и холдинги, производители товаров и услуг, учреждения образования и здравоохранения, а также средний и малый бизнес. При этом организация отличается инновационным подходом и профессионализмом, а это - залог отличных перспектив развития.

Узнать больше об услугах и возможностях можно на официальном сайте http://www.t72.ru/ или по телефону: (3452) 39-00-39.