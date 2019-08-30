Приобрести подарки ко Дню знаний можно в студии рекламы Nova

Приближается День знаний, и большинство тюменских родителей задумываются о том, что подарить учителю и детям. В такой ситуации на помощь придет студия рекламы Nova.

Уникальная студия работает в Тюмени и предлагает широкий спектр услуг для частных лиц и компаний. Отличительная черта компании — наличие собственного оборудования, благодаря чему доступны уникальные услуги и технологии, а цены остаются на самом приемлемом уровне.

В преддверии Дня знаний в студии можно приобрести различные сувениры, в том числе с индивидуальным дизайном. Например, сделать именные, стилизованные этикетки для шоколада – такому презенту обрадуются и дети, и взрослые. Профессионалы компании помогут с дизайном и сделают все на высшем уровне.

Выбор сувенирной продукции очень богатый, однако стоит поторопиться — заказов в преддверии 1 сентября всегда много. Также в компании проконсультируют по форматам печати: студия готова предложить различные решения для любых, даже непростых задач.

Отдел продаж расположен в Тюмени по адресу Гастелло, 56/1 (2 этаж). График работы: понедельник-пятница с 9:00 – 18:00. Все интересующие вопросы можно задать по телефонам +7 (3452) 53-01-63 и 53-05-63.

Кроме того, заявки принимаются на Viber +7 963 452 01 63, +7 988 546 19 04, в официальной группе "ВКонтакте" и на электронную почту info@stdnova.ru. Официальный сайт компании.