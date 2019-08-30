В "Афише Тюмень" стартовало голосование за лучший автосалон города

Популярный паблик "Афиша Тюмень" запустил народное голосование в социальной сети ВКонтакте. Подписчикам и гостям группы предлагают выбрать лучший автосалон Тюмени. Участников в опросе 10, голосование продлится до 12 сентября.

В этот раз "Афиша Тюмень" предлагает жителям и гостям города поделиться своим мнением о местных автосалонах и отдать свой голос за самый лучший. Где самые качественное обслуживание и большой ассортимент? Решать вам! Принимайте активное участие и, может быть, именно ваш голос станет решающим. Голосование открытое, любой желающий может отдать свой голос за понравившийся вариант.

Среди участников известные автосалоны города: Тойота Центр Тюмень Юг, Автоград, Гранд Моторс Nissan, Восток Моторс Hyundai, Мерседес-Бенц Астерион, Дина-Моторс, Никко, Тойота Центр Тюмень Север, Азия Авто, Honda.

Десятка лидеров была выбрана по результатам мониторинга Рейтингового агентства "Сибирь".

Автосалон, набравший больше всего голосов, будет награжден специальным дипломом от Афиши Тюмень, который станет знаком качества, присвоенным жителями и гостями города.

Также напоминаем, что сейчас в сообществе продолжается голосование за лучшую службу заказа такси.