В тюменских городах откроют амбулаторные онкоцентры

Ежегодно в Тюменской области у более чем шести тысяч жителей диагностируются онкозаболевания, 59 процентов из них узнают о диагнозе на ранних стадиях заболевания. Пройдя хирургическое лечение, они нуждаются в медикаментозной противоопухолевой терапии. Для этого необязательно ложиться в больницу - в онкологической поликлинике Тюмени создано 110 мест в дневном стационаре. Пока сюда на процедуры съезжаются больные со всей области. Чтобы приблизить медицинскую помощь к таким пациентам, "Медгород" организует амбулаторные онкологические центры в Ишиме, Заводоуковске, Тобольске, а также Голышманово.

О развитии онкологической службы, методах медикаментозного лечения на встрече с журналистами рассказали заместитель главного врача по качеству МКМЦ "Медицинский город", главный внештатный онколог Тюменской области Валерия Павлова и руководитель медицинской и хирургической службы "Медгорода" Наталья Иванова.

Пресс-тур проходил на базе обновленного дневного стационара, открытие которого состоялось в июле. Площадь отделения была расширена на 90 квадратных метров, дополнительно оборудованы палаты, введены 15 новых коек. Для комфортного прохождения химиотерапии приобретены 8 специальных кресел-трансформеров, которые позволяют индивидуально подстроиться под каждого пациента.

Химиотерапия – это один из основных методов лечения онкологических заболеваний, она помогает добиться стабилизации опухолевого процесса, уменьшения объёма опухоли, предотвращения распространения метастазов и ремиссии заболевания. Особо выделяются так называемые таргетные препараты, которые влияют только на клетки конкретной опухоли. "Медгород" закупает для лечения пациентов более сотни противоопухолевых препаратов, в том числе таргетных, высокоэффективных и дорогостоящих. По словам руководителя медицинской и хирургической службы Натальи Ивановой, обеспеченность такими препаратами стопроцентная, всегда есть необходимый запас лекарств. Помимо химиотерапии, врачи применяют иммунную и гормональную терапию.

Среди ожидаемых новшеств Наталья Иванова развитие персонифицированного подхода к лечению пацентов. "Мы активно работаем с нашим патоморфологическим бюро и планируем расширить линейку иммуногистохимических исследований. Например, один из методов заключается в подборе индивидуальной терапии при некоторых видах онкологических заболеваний и использовании современных иммунноонкологических препаратов, что даёт возможность применять персонифицированный подход к лечению пациента", - рассказала врач. - В этом году мы начали применять БЦЖ терапию – это довольно старый метод, но тем не менее по стандартам лечения рака мочевого пузыря он увеличивает безрецидивный период у пациентов с этим диагнозом на 30%. Во всей Тюменской области, включая автономные округа, мы единственные применяем этот метод".

В ближайшее время противопухолевую терапию жители области смогут проходить недалеко от дома. В этом году на базе Медицинского консультативно-диагностического центра Тюмени откроется дневной стационар для пацентов из Тюменского района. В 2020 году центры амбулаторной онкологической помощи будут организованы в Заводоуковске и Ишиме, в 2021 - в Тобольске и Голышманово. В их задачи будет входить диагностика, диспансерный учет населения и ведение дневного стационара для проведения противоопухолевой терапии под сопровождением "Медгорода". Первый этап – передача льготных препаратов – уже реализован. Если раньше пациенты с юга области ехали в Тюмень, чтобы получить препараты, то сейчас все выдается на местах, сообщила главный внештатный онколог Тюменской области Валерия Павлова.

Амбулаторные онкоцентры будут созданы в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями".

Тихонова Татьяна