Тюменскую полицию возглавил Евгений Козлов

Должность начальника руководителя УМВД России по городу Тюмени занял полковник полиции Евгений Козлов. Представляя его личному составу, начальник областного полицейского главка Юрий Алтынов отметил, что Евгений Владимирович опытный руководитель, способный решать поставленные перед ним задачи профессионально и оперативно.

Козлов Евгений Владимирович родился в 1979 году в селе Викулово Тюменской области. Службу в органах внутренних, дел начал в РОВД Тюменской области в должности оперуполномоченного отделения Уголовного розыска. С момента назначения на должность оперуполномоченного в 2000 году Евгений Владимирович служил в уголовном розыске и не менял направления своей деятельности.

В 2018 году назначен на должность начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Тюменской области.

22 августа 2019 года приказом УМВД России по Тюменской области назначен на должность начальника УМВД России по городу Тюмени назначен полковник полиции Евгений Козлов.

Евгений Козлов в 2019 году окончил Академию управления МВД России. Неоднократно поощрялся руководством МВД Российской Федерации и Управления МВД России по Тюменской области, имеет государственные награды: медаль "За отличие в службе" I, II и III степеней.

По словам председателя общественного совета УМВД России по Тюмени, сопредседателя регионального штаба ОНФ по Тюменской области Александра Пересторонина, под руководством Евгения Козлова тюменская полиция продолжит активное взаимодействие с общественными организациями и активистами, направленное на обеспечение благополучия и правопорядка.