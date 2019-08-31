Тюменцев ждут на Игрофесте

Первый ИГРОFEST72 в День знаний, 1 сентября., в Тюмени проведет Центр социального творчества и туризма "Искра". Игротеки развернутся на четырех городских площадках. У каждой будет своя особенность.

В сквере "Комсомольский", играя, можно изучать английский язык.

На площади 400-летия Тюмени родители вспомнят, а дети научатся играть в дворовые игры. Кроме того, все участники смогут принять участие в игре по произведениям Владислава Крапивина.

В сквере Депутатов участников фестиваля ждут головоломки и загадки. Можно будет не только проверить свой IQ, но и потренироваться в решении логических задач.

А на площади Европы (мкр. Европейский) для любителей загадок, приключений и командной игры пройдет большой квест от партнёров фестиваля – Центра развлечений "Третья планета".

По словам инициатора проекта, председателя "Искры" Григория Кудашова, фестиваль может стать ежегодным событием. В этом году он пройдет в в два этапа: первый - в День знаний, второй, приуроченный к Дню учителя, 5-6 октября в музейном комплексе имени Ивана Словцова.

Для педагогов участие в Фестивале станет уникальной возможностью научиться правильно применять такой универсальный инструмент, как игра, для решения их педагогических задач, что позволит школьникам совершенствовать важные жизненные навыки (коммуникативные, интеллектуальные и др.), эффективно усваивать большие объёмы знаний, под руководством педагога, который дружит с Её Величеством Игрой".