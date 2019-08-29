Тоболячка продала два десятка поддельных полисов ОСАГО

11:15 29 августа 2019
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Фото: pixabay.com

В Тобольске суд рассмотрит уголовное дело в отношении 21-летней местной жительницы, которая обвиняется в мошенничестве с полисами ОСАГО.

В 2017–2018 годах девушка выдавала себя за агента страховой компании и продавала гражданам изготовленные ею поддельные полисы в электронном виде. О том, что полисы ОСАГО фальшивые, стало известно после совершенного ДТП.

"Всего от преступных действий мошенницы пострадало 19 лиц. Общий размер причиненного им ущерба составил более 130 тыс. рублей", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. 

Теги: мошенничество , полисы , страхование
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