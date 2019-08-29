"Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на большой концерт группы "Сурганова и Оркестр"

Фото: Афиша Тюмень

Концерт коллектива "Сурганова и оркестр" состоится в доме культуры "Железнодорожник" 17 ноября. Музыканты представят программу "На контрасте". Один счастливчик сможет выиграть два билета на мероприятие в Инстаграме "Афиши Тюмень".

"Афиша Тюмень" не перестает радовать подписчиков шикарными подарками. На этот раз проект на своей странице в Инстаграме разыгрывает два билета на концерт группы "Сурганова и оркестр". Один счастливчик станет известен 15 октября.

Для участия необходимо быть подписчиком "Афиши Тюмень", поставить лайк данной публикации и отметить в комментариях под постом розыгрыша, не повторяясь, трех друзей. Количество комментариев может быть любым. Чем больше комментариев, тем выше шансы на победу.

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В основу новой программы "На контрасте" заложен дух первых альбомов группы, принесших ей славу. Суть его – в неповторимой разножанровости треков, подкупающей лирике и душевности — этим в свое время и покорила зрителей и музыкальных критиков Светлана Сурганова.