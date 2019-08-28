Детский технопарк "Кванториум" приглашает тюменцев на Технофестиваль

Фото организаторов

В субботу, 31 августа, в Тюмени на Центральной площади состоится второй технофестиваль "#Дорогавшколу". На площадках ДТ "Кванториум" и Центра науки, экологии и техники тюменцев ждут роботы, радиоуправляемые автомобили, дроны и много других фишек.

Праздник начнется на Центральной площади в 12:00 и продлится до 16:00. Детский технопарк "Кванториум" представит внедорожные робототехнические комплексы, способные выполнять заданные задачи. Любители более активного отдыха смогут насладиться лихой ездой радиоуправляемых автомобилей и показательными выступлениями гоночных дронов.

На других площадках технофестиваля участники смогут увидеть зрелищные трюки каскадеров, показательные выступления представителей правоохранительных органов, танковый биатлон и автогонки. Будет даже возможность летом покататься на сноуборде и лыжах. Работники Госавтоинспекции Тюменской области научат юных тюменцев правилам поведения на дороге. Все желающие смогут получить исчерпывающую информацию о существующих технических и экстремальных видах спорта, а также инженерных науках.

Технофестиваль "#Дорогавшколу" — праздник, посвященный техническим и экстремальным видам спорта, а также детской безопасности. Мероприятие организовано Тюменской Региональной федерацией автомобильного спорта и ГИБДД по Тюменской области