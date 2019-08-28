Тюменцы увидят коллекцию минералов на новой выставке

В музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20) 28 августа в 14:00 откроется выставка "Каждому камню – своё…".
В основе экспозиции заявлена коллекция малахитов и азуритов Бориса Зоммера. В коллекции Бориса Зоммера африканские камни, дополненные и разбавленные минералами из Южной Америки, Австралии, Урала и Алтая.
Посетители увидят минералы и изделия из них: малахитовый стол, часы из малахита, малахитовый подсвечник и другие. Выставку дополняют женские украшения из камня из фондов Музейного комплекса имени И.Я. Словцова. Среди них авторские работы В. Храмцова и М. Лесика, выполненные из мельхиора, серебра и самоцветов в технике ручной ковки и литья.
Выставка будет открыта для посетителей с 28 августа по 31 октября 2019 года. Стоимость посещения — 100 рублей, действуют льготы.
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