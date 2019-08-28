Глава Тюмени обсудит с бизнесом меры по развитию предпринимательства

Фото: пресс-служба ТПП ТО

Торгово-промышленная палата Тюменской области проведет встречу бизнеса с главой города Тюмени Русланом Кухаруком. В ходе нее директора предприятий, руководителей фирм и предприниматели смогут задать первому лицу областной столицы вопросы о развитии предпринимательства, господдержке, реализации инвестпроектов в Тюмени, улучшения городской среды, сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

"Встреча является продолжением проекта ТПП Тюменской области, направленного на поддержание эффективного диалога бизнеса и власти. Глава города расскажет о дальнейшем экономическом развитии Тюмени, новых инвестиционных проектах, мерах поддержки малого и среднего бизнеса, а предприниматели смогут задать вопросы и поделиться новыми проектами", - подчеркнул президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин.

Ожидается присутствие топ-менеджеров ведущих предприятий Тюмени, успешных молодых бизнесменов, начинающих предпринимателей. Модератором, по традиции ранее проведенных встреч, выступит один из известных тюменских журналистов.

Встреча состоится 10 сентября в 11.00 в конференц-зале "Континенталь" отеля "Евразия" по адресу ул. Советская, 20. Желающим принять участие обязательно необходима регистрация по телефону: +7 982 924-19-74 или по электронной почте: am_tpp-to@mail.ru.

Напомним, ранее Торгово-промышленная палата Тюменской области успешно организовала встречи предпринимателей с заместителем губернатора Вячеславом Вахриным, директорами региональных департаментов и главой Тюменского района Светланой Ивановой.