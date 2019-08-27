Тюменцы помогают югорчанам открыть центр гемодиализа

В городе Белоярский в 2019 году откроется гемодиализный центр с четырмя аппаратами, который сможет обслуживать до двадцати пациентов. Это стало возможным благодаря совместным действиям тюменской благотворительной некоммерческой организации "Щит Милосердия", жителей Белоярского и правительства Югры.

В прошлом году аналогичный центр диализа по инициативе людей, страдающих почечной недостаточностью, открылся в Тюмени. Своим опытом они поделились с северянами. Совместные усилия привели к желаемому результату: на сегодня уже выделено помещение при больнице для центра гемодиализа. В дальнейшем планируется строительство отдельного центра.

Вопрос по созданию центра будет решен в течение года. Более того, в городе появится свой нефролог. Пока же жители Белоярского и ближайших населенных пунктов проходят сложную процедуру гемодиализа в Ханты-Мансийске - в 600 километрах от дома.

"Я не хочу оценить наше участие как решающее, всю основную работу сделала Наталья Митчина - девушка, которая столкнулась с этой проблемой, когда у ее отца перестали выполнять свою функцию почки. Она обратилась к нам за помощью, так как узнала о нашем успешном проекте в Тюмени, после чего мы совместно приняли участие в рабочей встрече с губернатором ХМАО-Югры Натальей Комаровой и структурными специалистами ХМАО. Далее дело оставалось за совместной и этапной работой. Ведь общественные организации и существуют для того, чтобы помогать находить точечно проблемы жителей нашей страны и доносить их ответственным структурам", - сообщил руководитель проектов НКО "Щит милосердия" Дмитрий Буянов.

ТНКО "Щит Милосердия" выражает благодарность губернатору Ханты-Мансийского АО Наталье Комаровой и всем специалистам за оперативную работу в этом остром вопросе.