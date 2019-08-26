Тюмень, Югра и Ямал решили развивать межрегиональный детский туризм

В апреле 2019 года на заседании Совета законодателей трех субъектов было принято решение об организации туристических поездок детей Тюменской области, Югры и Ямала. Теперь депутаты выбирают маршруты.

Одним из первых городов для посещения стал Когалым. С рабочим визитом в нем побывали первый заместитель председателя Тюменской облдумы, глава фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов и директор агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова. В Когалыме гостей встречали глава города Николай Пальчиков, депутат Тюменской облдумы Инна Лосева, депутат гордумы Андрей Ковальский.

Андрей Артюхов отметил, для многих детей такой вид туризма может быть интересным:



Мы хотим, чтобы ребята из Тюменской области, Югры и Ямала ездили друг к другу в гости, узнавали наш край, знакомились с его историей. Из Тюменской области мы в первую очередь будем отправлять в такие поездки детей из многодетных и малообеспеченных семей Для ребят это прекрасная возможность путешествовать с пользой и интересом.

Тюменская делегация побывала в филиале государственного академического Малого театра, театре "Мираж", музейно-выставочном центре и комплексе "Галактика" с океанариумом, оранжереей, аквапарком. Обсуждая поездки детей, участники встречи пришли к выводу, что у Когалыма хороший туристический потенциал.

Планируется, что уже в эти в осенние каникулы первые 300 тюменских детей отправятся в Когалым, а 43 когалымских ребенка смогут погулять по Тобольскому кремлю. Если первая поездка пройдет успешно, маршруты станут регулярными в зимние, весенние, осенние и даже, возможно, летние каникулы, отмечают в пресс-службе облдумы.