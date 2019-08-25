Тюменцев приглашают на бесплатный киноквиз

Бесплатный киноквиз, приуроченный ко Дню российского кино, пройдет 27 августа в Студенческом центре Тюменской области (ул. Семакова, 21). Принять участие в интеллектуальной игру могут все желающие, начало в 19:00. Необходима регистрация, количество мест ограничено.

Организатором выступает Интеллектуальное движение Тюменской области. Его представители подготовили для команд вопросы о российском и советском кино, актерах, а также об образе России в иностранном кино, пишет "Мегатюмень".

"Мы решили узнать, насколько хорошо студенты знакомы с отечественным кинематографом. За несколько раундов проверим, помнят ли участники российские кинокартины, интересные детали сюжетов, а также имена актеров и режиссеров", — отметила председатель Студенческого совета Тюменской области Екатерина Козеева.

В команду участников могут войти от 2 до 6 человек. Регистрация проходит по ссылке: https://vk.cc/9IRcW9.