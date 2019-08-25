В поселке Тюменского района построят центр культурного развития

Новый дом культуры появится в поселке Московский Тюменского района. Окончание строительства запланировано в июле 2021 года.

Как сообщили в главном управлении строительства Тюменской области, центр культурного развития общей площадью более шести тысяч квадратных метров будет включать зрительный зал на 500 мест, танцевальный зал и помещения для занятий творческой деятельностью. Предусмотрены кабинеты для вокально-хоровой студии, занятий рукоделием (кройка, шитье, вязание), кабинеты для драматического и кукольного театральных кружков, студии художественного и прикладного искусства (рисование, живопись, дизайн).

Кроме помещений для творчества, в здании предусмотрено место для буфета. Площадь рядом с центром благоустроят, построят парковку.