В Боровском ведутся работы по благоустройству дворов

Шесть дворовых территорий благоустроят в 2019 году в самом крупном муниципальном образовании Тюменского района – поселке Боровский. Работы проходят в рамках муниципальной программы "Формирование современной сельской среды", рассчитанной до 2022 года.

Как сообщил заместитель главы сельского поселения Максим Никифоров, благоустройство проходит на территориях общей площадью 30 тыс. кв. м. Дворы включают десять многоквартирных домов.

Ремонт дворов включает устройство газонов, парковочных мест, проездов и тротуаров, установку малых архитектурных форм (МАФ) и ограждений. Аварийные зеленые насаждения поменяют на молодые липы, сирени и шаровидные ивы, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

В некоторых дворах благоустройство практически выполнено. В большом дворе ул. 8 Марта 2, 4 и Пушкина 2 осталось установить МАФы на детской игровой площадке, ограждения, посадить деревья и кустарники.

Специалистам помогают и сами жильцы: они следят за ходом ремонта и дают рекомендации. Например, по предложению и при непосредственном участии заядлого садовода, жительницы дома № 6 по улице Пушкина Надежды Шишкиной обновились цветники у придомовой территории. Строители привезли землю и поделились щебнем, идею воплотили самостоятельно.