Тюменцев предупреждают: клещи еще опасны

Второй пик активности некоторых видов клещей приходится на август из-за теплой погоды и благоприятной для них влажности, поэтому любителям отдыха на природе тюменские специалисты рекомендуют оставаться начеку, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

По словам зоолога Маргариты Веснер, мнение о том, что клещей нет в хвойных лесах и они боятся запаха хвои, – миф. Они могут жить как в лиственных (более комфортные условия), так и в хвойных лесах.

Потому, отправляясь в лес, надевайте соответствующую одежду, обрабатывайте ее специальными отпугивающими средствами. Активность клещей упадет, когда температура понизится до 6-7 градусов.

По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, резкого роста обращений с укусами клеща в нашем регионе нет, цифры не превышают средние за много лет значения. В целях защиты горожан, в парках, скверах, общественных местах проходят повторные акарицидные обработки.

Областной Роспотребнадзор напоминает, что наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Если вы все-таки обнаружили на себе клеща, его обязательно нужно исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" и ФБУН "Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии" Роспотребнадзора. При присасывании клеща нужно обращаться в приемное отделение Тюменской областной инфекционной клинической больницы (Комсомольская, 54а).