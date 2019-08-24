Тюменские СО НКО могут бесплатно получить помещение для проведения мероприятий

В Тюменской области с февраля 2019 года реализуется проект "Приходи и работай", основная идея которого – бесплатно предоставить социально ориентированным некоммерческим организациям помещения для проведения мероприятий. Как показала практика, такая мера поддержки пользуется спросом.

В проекте участвуют 40 помещений в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Ялуторовске. Это кабинеты, офисы и конференц-залы вместимостью от 18 до 500 мест. Помещения располагаются в региональном центре "Семья", дворце творчества и спорта "Пионер", Медицинском городе, мультицентре "Моя территория", поликлиниках и центрах занятости, пишет "Тюменская линия".

"Есть большой спрос на помещения, которые предполагают массовые мероприятия с участием более 100 человек. Мы работаем дальше, рейтинг организаций, которые готовы предоставлять помещения, сформирован и постоянно актуализируется", - рассказала руководитель центра "Семья" Елена Перминова.

Она добавила, что в перспективе учреждениям, на территории которых расположены конференц-залы и концертные площадки, будет предложено заранее резервировать даты для мероприятий СО НКО.

Заявку на предоставление помещения необходимо подать за месяц до проведения мероприятия по адресу электронной почты 204070@list.ru, телефону 20-40-70.