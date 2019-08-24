Подсолнухи и розы: с какими букетами пойдут тюменские школьники на 1 сентября?

Первое сентября, как и любой праздник, не обходится без цветов. Как отмечают тюменские флористы, традиционные астры, гладиолусы и георгины уходят в прошлое. Нынешние школьники и их родители делают выбор в пользу более оригинальных букетов.

При этом специалисты обращают внимание, что в цветочных композициях желательно избегать слишком вычурных и экзотических видов, а размер букета не должен быть слишком большим, чтобы ребенок спокойно мог дойти с ним до школы и выстоять линейку.

"Чаще всего в Тюмени покупают хризантемы, герберы и розы, - рассказали специалисты цветочной сети. – При этом ко Дню знаний мы завозим тюльпаны, зелень, подсолнухи, классика жанра – гладиолусы и многие другие".

По цвету букет первоклассника лучше делать в осенней палитре: желтой, оранжевой, красной, бордовой, золотой или темно-зеленой. Хорошо впишутся белые, розовые, сиреневые оттенки, голубые сезонные цветы. При этом важно помнить, что лаконичность, насыщенность и оригинальность букету дают два-три цвета.

Для молодого учителя лучше выбирать светлые оттенки. В такой букет можно взять белые или кремовые розочки, агапантус, ромашки, тюльпаны. Если учитель – мужчина, то и букет нужен строгий: каллы, георгины, гладиолусы. Кроме того, мужские композиции менее объемны по сравнению с женскими: для них достаточно трех-пяти цветков.

Красивые сочетания дают герберы и подсолнухи. Еще одним вариантом стала корзина с пиафлорой – губкой, которая поддерживает влагу. Бюджетный и оригинальный букет при профессиональном подходе можно получить из хризантем. Главное, чтобы цветы были свежими, а оформление – гармоничным, сообщает "Тюменская область сегодня".