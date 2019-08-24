Тюменцы могут подарить нуждающимся детям канцтовары

Традиционная благотворительная акция "Собери ребенка в школу" проходит в Тюмени в преддверии учебного года. Даже в выходные дни все желающие могут принести в пункты приема канцтовары и школьные принадлежности для детей из малообеспеченных семей, пишет "Вслух.ру".

Помимо канцелярии в рамках акции принимают портфели и мешки для обуви. Пока граждане не так активны. Возможно, что еще не занимались сборами своих детей. Если школьный шопинг выпадет на выходные, при желании можно помочь и другим ученикам. Тем более, что пункты приема работают всю неделю.

Школьные принадлежности принимают в центрах раздачи совместных покупок. "Паутина" (ул. Рижская, д. 58, тел. 20-67-62), работает с 10 до 18 часов в субботу, с 10 до 16 часов в воскресенье. "Оборона" (ул. Ямская, д. 73, корп. 2, тел. +7-919-959-20-29) открыта с 11 до 16 часов в выходные. "Восточный" (ул. Широтная, д. 129/1, с торца), тел. +7-922-482-71-43) - с 13 до 18 часов. "Центр" (ул. Станкостроителей, д. 1, оф. 105 , тел: +7-904-499-29-11) - с 11 до 19 часов в субботу, с 11 до 17 часов в воскресенье.