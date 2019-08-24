Медицинская помощь становится доступнее для жителей тюменских сел

Благодаря увеличению количества модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), для жителей многих сельских поселений Тюменской области медицинская помощь стала гораздо доступнее.

Как рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, ФАПы хорошо зарекомендовал себя в населенных пунктах от 100 до 2000 жителей, которые расположены на расстоянии более 6 км от действующих ФАПов. Этой осенью такой объект появится в деревне Борисовка Ишимского района, где живут порядка 200 человек.

Это будет здание площадью 60 кв. м., со смотровой и процедурно-прививочным кабинетом, местом для ожидания приема, а также санузлом и раздевалкой для персонала. Здесь есть все коммуникации, горячая вода, мебель и оборудование.

Появится новый ФАП в Борисовке благодаря национальному проекту "Здравоохранение". Из федерального бюджета на его устройство выделено свыше 4,7 миллионов рублей.

Современные ФАПы сразу же оснащаются всем необходимым для оказания и плановой, и неотложной и экстренной помощи. К примеру, для экстренной помощи, а также организации транспортировки в стационар закуплены: телеэлектрокардиограф, дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, электрическое термоодеяло, ручной дыхательный аппарат.