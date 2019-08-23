На фестивале в Тобольске сварят "самую большую уху" в Сибири

Фото: Visit Tyumen

Более 500 литров ухи и тысячу котлет из щуки приготовят для гостей VII регионального фестиваля "Уха-Царица", который пройдет 24 августа на берегу реки Иртыш в тобольском туристическом комплексе "Абалак".

Гостей ждут мастер-классы, концертная программа, выступление конного клуба и дог-шоу, танцевальный флешмоб и танцплощадка со шлягерами 80-ых, релакс-зона и детская площадка, розыгрыш огромного количества призов и, конечно, самое главное - битва сибирских рестораторов. В гастрономическом конкурсе они представят не только разнообразные виды ухи, приготовленные по старинным рецептам, но и блюда из рыбы: салаты, котлеты, расстегаи, рыбные пироги, фаршированную рыбу.

Кроме того, на площадке фестиваля будут объявлены итоги фотоконкурса "Ловись, рыбка", а также состоится ярмарка-продажа местной рыбы. С 6 до 11 часов пройдет конкурс рыболовов "Ловись рыбка", в котором примут участие рыбаки-любители разных возрастов.

Торжественное открытие фестиваля "Уха-Царица" состоится в 13:00. На фестивале каждый найдет себе занятие по душе. Так, в 14.30 у главной сцены фестиваля пройдет танцевальный флеш-моб, вместе с танцевальным коллективом Latina Dance. С 15:00 до 17:00 на склоне реки будет работать площадка бардовской песни и поэзии "Открытый микрофон".

В 14:50 подведут итоги конкурса на лучший костюм рыбацкой тематики. Предварительная регистрация в конкурсе не требуется, принять участие смогут все желающие. Победителя выберут путем народного голосования. Гостям, пришедшим в интересных нарядах, также дается дополнительный бонус – они проходят на фестивальную площадку бесплатно.

Зрелищным обещает быть конкурс на ловлю рыбы голыми руками, он пройдет в день фестиваля, в пруду возле кафе "Рыба-Кит". Самый быстрый и проворный участник получит приз от партнеров фестиваля.

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