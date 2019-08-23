В Усадьбе Колокольникова открывается выставка малахитов и лазуритов из частной коллекции

Открытие выставки "Каждому камню – своё…" в музее "Усадьба Колокольниковых" состоится 28 августа в 14:00. В основе экспозиции заявлена коллекция малахитов и азуритов Бориса Зоммера.

ПОсетители выставки смогут оценить красоту африканских камней, дополненных и разбавленных минералами из Южной Америки, Австралии, Урала и Алтая и изделия из них: малахитовый стол, часы из малахита, малахитовый подсвечник и др. Экспозицию выставки дополняют женские украшения из камня из фондов Музейного комплекса имени Ивана Словцова. Среди них авторские работы В. и М. Лесика, выполненные из мельхиора, серебра и самоцветов в технике ручной ковки и литья.

Выставку откроет владелец коллекции Борис Зоммер. Экспозиция будет работать до 31 октября.