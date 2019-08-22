В Тюменской области увеличились выплаты по уходу за детьми-инвалидами

Более 4 тысяч тюменских семей начали получать повышенные ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы.

С 1 июля 2019 года ежемесячные выплаты лицам, из числа родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей), осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, увеличены и с учетом районного коэффициента, установленного на территории юга Тюменской области составляют 11500 рублей, на территории Уватского района — 15000 рублей.

В отделении Пенсионного фонда России по Тюменской области напоминают, что право на получение ежемесячной выплаты имеют лица, осуществляющие уход за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, которые являются трудоспособными, не работают и не являются получателями какого-либо вида пенсии и пособия по безработице.