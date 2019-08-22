Тюменцы всё еще могут воспользоваться дачной амнистией

Управление Росреестра по Тюменской области информирует о продлении дачной амнистии до 1 марта 2021 года. Соответствующий закон вступил в силу 2 августа 2019 года.

Законом установлено, что при оформлении прав на дома, построенные на садовых участках, действует упрощенный порядок — при наличии прав на земельный участок. Для кадастрового учета и регистрации права собственности потребуется только технический план. Необходимым документом для его подготовки является декларация, составленная правообладателем земельного участка. Владельцу земельного участка необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки технического плана, а после — предоставить документы лично в МФЦ. Кроме того, направить документы можно посредством почтового отправления (с приложением документов, заверенных нотариусом) или в электронном виде (документы должны быть заверены электронно-цифровой подписью).

Уведомительной порядок оформления документов и обращения в органы власти не требуется.

"Что касается объектов недвижимости, расположенных на землях под индивидуальное жилищное строительство, то для них сохраняется действующий порядок регистрации, — рассказывает начальник отдела регистрации недвижимости жилого и нежилого назначений Управления Росреестра по Тюменской области Лариса Никитина. — Оформление прав проводится при соблюдении уведомительного порядка, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ".

Собственнику необходимо направить в орган власти (в орган местного самоуправления) уведомление о планируемом строительстве, в том числе описание параметров объекта недвижимости. После — уведомление об окончании строительства с приложением в том числе технического плана здания. Оформление права собственности возможно только после получения застройщиком уведомления о соответствии построенного объекта заявленным характеристикам.