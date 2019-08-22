В Тобольске пройдет фестиваль научного кино

Фестиваль актуального научного кино "ФАНК" пройдет в течение трех месяцев в разных городах России. Финал состоится в Тобольске 27 ноября – 1 декабря. Тоболяки увидят лучшие современные документальные фильмы о науке и технологиях.

В каталог показов вошли документальные фильмы "Привет, робот!", "Самое неизведанное", "Изобретая будущее", "Почему мы креативны?". Помимо кинопоказов будет представлена VR-программа о науке, медицине и космосе.

В рамках фестиваля также состоится Science Slam — стендап-шоу, в ходе которого молодые ученые из разных городов России доступно и увлекательно расскажут о собственных исследованиях и новейших научных идеях.

Гостем фестиваля в каждом из городов станет Алексей Иванченко, главный физик-экспериментатор России. Он проведёт физико-химическое шоу со спецэффектами OpenLab Show.

Проект проходит в рамках программы социальных инвестиций "Формула хороших дел", реализуемой СИБУРом.