В Тобольске пройдет фестиваль научного кино

Фестиваль актуального научного кино "ФАНК" пройдет в течение трех месяцев в разных городах России. Финал состоится в Тобольске 27 ноября – 1 декабря. Тоболяки увидят лучшие современные документальные фильмы о науке и технологиях.
В каталог показов вошли документальные фильмы "Привет, робот!", "Самое неизведанное", "Изобретая будущее", "Почему мы креативны?". Помимо кинопоказов будет представлена VR-программа о науке, медицине и космосе.
В рамках фестиваля также состоится Science Slam — стендап-шоу, в ходе которого молодые ученые из разных городов России доступно и увлекательно расскажут о собственных исследованиях и новейших научных идеях.
Гостем фестиваля в каждом из городов станет Алексей Иванченко, главный физик-экспериментатор России. Он проведёт физико-химическое шоу со спецэффектами OpenLab Show.
Проект проходит в рамках программы социальных инвестиций "Формула хороших дел", реализуемой СИБУРом.
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