Первый полнометражный документальный фильм в истории мирового кино выйдет в прокат

С 12 сентября при поддержке проекта КАРО.Арт впервые выйдет в прокат найденный и восстановленный фильма Дзиги Вертова "Годовщина революции" (1918), который долгое время считался намеренно утерянным.

По одной из версий, исчезновение фильма связано с одним из героев хроники – Львом Троцким, который к этому времени в СССР превратился в персону нон грата. Спустя 100 лет после создания фильм впервые выйдет в прокат. Показы пройдут во всех кинотеатрах сети КАРО. В Тюмени фильм выйдет в прокат в кинотеатре “КАРО 6 Колумб”.

"Годовщина революции" — первый фильм Дзиги Вертова, родоначальника и теоретика документального кино. Кинематографическая уникальность фильма состоит в том, что он является первой полнометражной документальной лентой в истории. В начале 1920-х годов "Годовщина революции" послужила основой для многих монтажных лент того периода. На момент выхода фильма Дзиге Вертову было 22 года, фильм он сделал за 10-12 дней. Режиссер называл эту работу своим производственным экзаменом.

События фильма охватывают период с февраля 1917 года (февральская буржуазная революция) до осени 1918 года (начало гражданской войны). Вертов не снимал революцию, он монтировал уже существовавшую кинохронику, при этом держа в голове всю последовательность картины, в которой было более 1000 монтажных планов. Это был первый в мире документальный фильм такого объема.

"Годовщина революции" была выпущена в 30 копиях по 3000 метров пленки каждая. В те времена, даже на 100 метров пленки требовалось особое разрешение Ленина.

Для жителей русской провинции "Годовщина революции" оказывалась единственной возможностью своими глазами увидеть события, происходившие в 1917 году, узнать, как выглядят лидеры государства. Отдельная часть фильма, "Мозг Советской России", представляет собой съемку членов большевистского правительства.

Впервые восстановленный фильм был показан аудитории на фестивале документального кино IDFA в Амстердаме в 2018 году.

Ссылка на сайт: https://karofilm.ru/art/film/5539

Ссылка на постер: https://yadi.sk/d/xzF2psKTptm4_A

Ссылка на кадры из фильма: https://yadi.sk/d/1DxCqUAHA9oogw

КАРО.Арт – это специальный проект сети кинотеатров "КАРО" с уникальной репертуарной политикой: авторское, экспериментальное, классическое, культовое кино на языке оригинала с субтитрами. КАРО.Арт дает возможность посетить самые ожидаемые зрительские премьеры и принять участие в обсуждениях с известными деятелями искусства, увидеть актуальные фестивали, важные ретроспективы, прямые трансляции и записи лучших спектаклей ведущих театральных домов, эксклюзивный арт-прокат.

Подробнее здесь.

Фото: festivalfilm.ru