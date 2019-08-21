Многофункционалы Epson справятся с большим количеством офисных задач в офисе и дома

Если раньше печатные аппараты были отдельным устройством, то сейчас цветной принтер Epson 3 в 1 может не только печатать, но и служить в качестве сканера и копира. Такая многофункциональность стала возможна даже при небольших габаритах техники. Фактически владельцы МФУ могут забыть о многочисленных устройствах, которые ранее отнимали большое пространство — аппарат достаточно компактен и не отнимает много места на письменном столе.

Многофункционалы справятся с любой офисной задачей

МФУ Epson с перезаправляемыми картриджами пригоден для большого количества офисных задач. Вообще, многофункционалы нельзя ограничить только использованием в офисе. Струйный многофункциональный принтер Epson станет незаменимым помощником и дома, ведь у многих людей существует потребность в том, чтобы печатать на бумаге цифровые снимки, отсканировать старые фотографии, произвести ксерокопию паспорта и многое другое.

ПЗК сократят расходы на покупку чернил и картриджей

Как раз для тех, кто имеет нужду в МФУ для домашнего использования, идеально подходит оргтехника с перезаправляемыми картриджами (ПЗК). В отличие от систем непрерывной подачи чернил (СНПК) она имеет более дешевые расходники, а также не требует дополнительного места для размещения других устройств. Расходы на покупку ПЗК обойдутся намного дешевле, чем регулярная замена на оригинальные картриджи, которые при активном пользовании печатной техникой нужно менять один раз в две–три недели.

Многофункционалы просты в использовании и легко заправляются чернилами

МФУ Epson — принтер, сканер и копир в одном корпусе, который не потребует каких-то особых навыков в эксплуатации. Владельцам данных устройств не потребуется даже программировать чипы картриджей, когда возникнет нужда в заправке, так как эту операцию достаточно легко проделать вручную, используя обычный шприц.

Итак, приобретая многофункционал от Epson с ПЗК, владельцы могут оценить следующие преимущества их ежедневной эксплуатации:

• небольшие размеры оргтехники, позволяющие разместить ее где угодно;

• большое количество функций в одном небольшом аппарате;

• простая дозаправка картриджей без нужды обнуления чипов и программаторов;

• качественная печать на бумажных носителях, включая компакт-диски;

• низкий класс энергопотребления;

• широкая сеть сервисных центров для обслуживания техники Epson.