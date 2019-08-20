На фасаде "Космоса" появится социальный арт

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Сегодня художник из Санкт-Петербурга Владимир Абих начнет создавать стрит-арт, посвященный театральному искусству в Тюмени. 11-метровый рисунок в авторской технике появится на одной из стен молодежного театрального центра "Космос".

В течение трех дней Владимир создаст социальный арт "Главное не повторяться". Абих говорит, что вдохновился молодежным театральным центром и разрабатывал эскиз под общественное пространство. Он отметил, что в театре видит симбиоз неповторимости каждой постановки и стремления к новому. Стрит-арт художник завершит к 22 августа.

Владимир Абих, победитель международного конкурса портретов Portrait now, стал экспертом фестиваля "Морфология улиц", который стартовал в Тюмени 17 августа.