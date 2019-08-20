Премьера анимационного хита "44 котёнка" — эксклюзивно в сети "КАРО"

Кадр из мультфильма "44 котенка"

24, 25, 31 августа и 1 сентября в кинотеатрах сети "КАРО" в рамках КАРО.Family пройдут премьерные показы яркой анимационной новинки "44 котёнка" от студии "Rainbow", создателей легендарных фей Winx.

Показы первых серий нового рейтингового анимационного хита "44 котёнка" организованы совместно с итальянской студией "Rainbow" и пройдут эксклюзивно в сети кинотеатров "КАРО", прежде чем появятся на телевидении. Яркий, красочный и добрый мультфильм уже успела оценить публика по всему миру, а в России на больших экранах его увидит первой именно семейная аудитория "КАРО" в рамках проекта "КАРО.Family".

Проект "KAРO.Family" сочетает в себе наиболее привлекательные предложения для семейной аудитории. В рамках проекта зрители могут смотреть анимационные фильмы и семейное кино по выгодным ценам, а также посещать специальные показы и мастер-классы. На большинство фильмов программы "КАРО.Family" действует акция "Детский билет", который позволяет приобрести билеты онлайн по специальной цене.

"В эпоху "быстрого контента" дети не всегда имеют возможность снизить поток поступающей информации и остаться с фильмом наедине, прочувствовать и обдумать его. Мы создали программу КАРО.Family, чтобы привить юным зрителям культуру хождения в кинотеатры. В просмотре кино на большом экране есть нечто волшебное, это серьезный эмоциональный опыт, который важно разделить с близкими людьми. Уверены, что программа КАРО.Family — хороший повод для родителей чаще посещать кинотеатры вместе с детьми", — говорит вице-президент по управлению кинопоказом Майя Манерова.

"44 котёнка" — новое анимационное шоу для юных зрителей, рассказывающее о четырех котятах по имени Лампо, Миледи, Пилу и Пончик и их знакомых. Пушистые герои живут в доме бабушки Пины и решают создать свою музыкальную группу под названием "Кис-кис-коты". Котята организуют концерты и собирают своих друзей в клубе-гараже. Лампо, Миледи, Пилу и Пончик изучают родной город и знакомятся со своими соседями. Они помогают тем, кто попал в беду, и благодаря дружбе и позитивному настрою преодолевают повседневные трудности.

Премьерный показ состоится 24 августа в главном семейном кинотеатре сети КАРО Sky 17 Авиапарк. Фойе кинотеатра преобразится в соответствии с главными темами мультфильма: гости пройдут по оранжевой ковровой дорожке, профессиональные художники-гримёры превратят маленьких зрителей в забавных котят, а аниматоры познакомят детей с героями мультфильма и сыграют в увлекательные игры.

Показы первых 5 серий мультфильма пройдут в кинотеатрах сети "КАРО" в разных городах России: в Москве, Подольске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сургуте, Самаре, Калининграде, Казани и Тюмени.

Билеты на показы в Тюмени можно купить здесь.