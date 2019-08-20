Транспорт пойдет по улице Одесской в сентябре

В Тюмени обновленную улицу Одесскую планируют открыть в конце августа — начале сентября.

Как сообщили в пресс-службе администрации Тюмени, на ремонтируемом участке выполнены работы по устройству ливневой канализации и перенесены инженерные сети.

"Сейчас подрядная организация ЗАО "Пышмаавтодор" выполнило большой комплекс работ. На улице Одесской, от Республики до 50 лет Октября, идет уплотнение щебеночного основания. Затем будет уложен асфальт, восстановлены тротуары, парковочные карманы. 100%, что улицу откроем до 15 сентября, — отмечает заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин. — Потом останется установить ограждения, дополнительные дорожные знаки, остановочные павильоны. Кстати, условия контракта позволяют завершить работы к 15 ноября. На разных участках Одесской будет организовано двухполосное и четырехполосное движение. Автолюбители смогут повернуть с дополнительных правоповоротных полос на улицы 50 лет Октября, Энергетиков, Котовского и на Республики".