850 тюменцев проверили свое здоровье во время празднования юбилея области

Экспресс-скрининговое обследование своего здоровья тюменцы и гости города проходили в палатках здоровья во время празднования юбилея Тюменской области на площади 400-летия Тюмени.

Сотрудники отделений профилактики в рамках акции выявляли факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний: измеряли рост, вес, окружность талии, рассчитывали индекс массы тела, определяли состав тела (водно-жировой баланс, костно-мышечная масса, биологический возраст), измеряли артериальное давление, с помощью газоанализатора определяли состояние легких курильщиков. По результатам скрининга участники акции проходили краткое профилактическое консультирование, получали информационные материалы и приглашения на углубленное обследование или осмотры в поликлинику.

Как отметили в департаменте здравоохранения, такая акция впервые прошла на культурно-массовых мероприятиях в Тюмени, а также в городах и поселках юга области. Обследования были организованы в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и включенного в нацпроект "Демография" регионального проекта "Укрепление общественного здоровья", целью которого является увеличение продолжительности жизни россиян. Целью этих проектов является снижение смертности трудоспособного населения, в том числе от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.