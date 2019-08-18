Лесные голуби вяхири дали потомство возле дачного кооператива под Тюменью

Лесные голуби вяхири поселились в окрестностях одного из дачных кооперативов на озере Андреевском под Тюменью, а недавно дали потомство. Голубята, осваивая территорию, гуляют по дачным дорожкам, питаются зернышками и ягодами, пьют воду из искусственного пруда.

Орнитологи отмечают, что такое поведение нетипично для этих осторожных птиц, которые обычно предпочитают обустраивать свои гнезда не ближе, чем в двух километрах от человеческих поселений. Скорее всего, умные вяхири посчитали дачный поселок пригодным и для их временного проживания. Вяхирь – птица перелетная и в Сибири на зиму не остается, пишет ИА "Тюменская линия".

Птенцы вяхиря появляются почти голыми, нежный пушок растет не быстро, сначала появляются на крыльях колышки перьев, потом растут маховые, и только следом — остальное оперение. Цвет птенцов становится нежно сизым. На восьмой день появляется способность видеть. К сороковому дню птенцы уже встают на крыло и могут обеспечить себя питанием. Молодняк трудно отличить от родителей, но до первой линьки у них отсутствуют белые пятна на шее.

"Многие породы голубей меняют масть после смены оперения", - объясняет тюменской голубевод Владимир Гуляев.

Специалисты предупреждают, что если выкормить вяхиря, выпавшего из гнезда, то в неволе он не создаст семьи. В таком случае птица может погибнуть.