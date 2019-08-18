Тюменец Геннадий Иванов предложил сделать акцию "Бессмертный полк" масштабнее

Автор идеи "Бессмертного полка" Геннадий Иванов предложил придать акции еще больший масштаб. В частности, жителям европейской части России, где шла война, выходить на акцию не только с портретами своих родных-фронтовиков, но и тех, кто захоронен в братских могилах неподалеку.

Президент России Владимир Путин наградил Геннадия Иванова орденом Дружбы за организацию и проведение Всероссийской акции "Бессмертный полк". Именно он является автором идеи и ее вдохновителем.

По словам Геннадия Кирилловича, акция "Бессмертный полк" - это только начало большого пути по сохранению памяти о войне, о тех, кто воевал и работал в тылу ради Победы. Например, он предложил школам брать на себя миссию о прохождении в рамках акции с портретами и именами тех, кто захоронен в братских могилах. Он считает, что это лучше, чем мастерить макеты самолетов, танков и прочей атрибутики, пишет "Вслух.ру".



"Все, кто знает, где похоронен их дед или прадед, возле какой деревни, села или города, может обратиться в школы данных населенных пунктов, выслать им фото родственника-фронтовика и краткую историю о нем", - высказал идею Геннадий Иванов.

Он также отметил, что для каждой школы, где есть музей воинской славы, где проводится работа по патриотическому воспитанию детей, этой будет большая честь.