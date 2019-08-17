Тюменский театр кукол приглашает на "День открытых дверей"

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24 августа с 11:00 до 14:00 в Тюменском театре кукол пройдет праздник "День открытых дверей". Для юных театралов и их родителей будут организованы интерактивные площадки по сказкам Петра Ершова, развлекательные программы, конкурсы, викторины и фотозоны.

Самым главным событием этого мероприятия станет открытие скульптуры сказочного персонажа "Конька-горбунка", при поддержке фракции "Единая Россия" Тюменской областной Думы. И именно в этот день будет предложен спектакль "Конёк –Горбунок".

В сказке нашего знаменитого земляка Петра Ершова Иван-дурак – настоящий герой: скромный, не ленивый, любознательный, умеет ценить красоту. И ещё он очень обаятельный. Хорошие люди его любят, в чудесных приключениях ему помогают диковинные существа, всё ему удаётся! Главный помощник Ивана – Конёк-горбунок, хоть и неказист, но ради дружбы на всё пойдёт, и в беде не бросит. Таких днём с огнём не найдёшь – он из той же волшебной стихии, что и Жар-птица, Царь-девица, Рыба-кит. Ведомы ему и природные, и сказочные тайны. Иван относится к нему, как к равному, как к истинному другу, потому и щедро будет вознаграждён.

Приятным сюрпризом в этот день станет открытие выставки "Волшебный мир бессмертной сказки" посвященная творчеству нашего земляка П.П. Ершова и распродажа театральных билетов на спектакли сентября-октября-ноября 74-го театрального сезона со скидкой 50%.

День открытых дверей обещает быть интересным, увлекательным и познавательным! Напоминаем, что праздник состоится 24 августа с 11:00 до 14:00 часов.